Außerdem wurde Attema ab dem demselben Datum zum Mitglied und Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Royal Friesland Campina N.V. bestellt, wie das Unternehmen mitteilte. Bis 2010 hatte Attema achtzehn Jahre lang Vorstandsfunktionen bei verschiedenen Rechtsvorgängern von Friesland Campina inne. Als Vorsitzender von Friesland Foods war er unter anderem eng in die Fusion zwischen Friesland Foods und Campina eingebunden und hatte danach zwei Jahre lang das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Im Jahr 2010 legte Attema seine Vorstandsfunktionen nieder und trat bei Friesland Campina die Stelle des Regionalmanagers für das Dairy Development Programm in Südostasien an. Diese Rolle übte er bis 2019 aus.

Satzungsgemäß ist für einen Sitz im Vorstand die aktive Mitgliedschaft in der Genossenschaft Voraussetzung. Attema ist ehemaliges Mitglied; daher wurde im Rahmen des Bestellungsverfahrens die Satzung geändert. Diese Änderung ist vorübergehender Art und wird nach der Amtszeit von Attema wieder aufgehoben.