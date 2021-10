Mit langjähriger Vertriebserfahrung in der Lebensmittel- und Süßwarenbranche, unter anderem für Viba sweets und Alpenhain Käsespezialitäten wird er die Vertriebsaktivitäten für die Dr. Karg’s Knusper-Spezialitäten im In- und Ausland steuern. In seiner Funktion berichtet er direkt an Inhaber Dr. Klaus Karg.