Frostkrone: Lommen wird Managing Director

Anzeige

Seit 2017 ist Emiel Lommen bereits im Unternehmen. Er startete zunächst als Key Account Manager Food Service. Ein Jahr später übernahm er als Business Unit Manager für den Food Service Channel das Büro im holländischen Breda. Von dort aus betreute er gemeinsam mit seinem Team den kompletten Food Service-Bereich der frostkrone Tiefkühlkost GmbH. Künfitg wird er für die beiden Standorte in Deutschland zuständig sein und ihre Entwicklung weiter vorantreiben.



Emiel Lommen studierte an der Universität in Vliessingen (Holland) „International Business and Languages”. Nach seinem Abschluss war er vierzehn Jahre für Lamb Weston in verschiedenen Positionen tätig, bevor er zur frostkrone wechselte. Der zweifache Familienvater spricht mehrere Sprachen, u. a. Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Mit dieser Personalentscheidung vervollständigt die Unternehmensgruppe ihr Leitungsteam an der Spitze der einzelnen Standorte. Neben dem oberen Managementteam – bestehend aus Frédéric Dervieux und Matthias Bross –, das die gesamte Frostkrone Food Group steuert, verfügt nun jeder Standort über einen Managing Director. „So können standortbezogene Entscheidungen schnell und ohne Umwege getroffen und koordiniert werden. Dank der engen Abstimmung haben wir die Ziele der Unternehmensgruppe stets präsent und können uns beim Erreichen gegenseitig unterstützen“, führt Frédéric Dervieux aus.



Frostkrone ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von tiefgekühlten Fingerfood- und Snack-Produkten. Seit Gründung 1997 hat sich das Unternehmen als innovativer Schrittmacher im Bereich Convenience Tiefkühlkost etabliert. Neben der frostkrone Tiefkühlkost GmbH und der Bornholter Käsevertriebs- und Produktionsgesellschaft GmbH sind seit 2018 Piz'wich Europe SAS und Varenne Gastronomie SAS Teil der Frostkrone Food Group. 2019 kam das US-amerikanische Unternehmen Rite Stuff Foods, Inc. dazu. Seit Februar 2020 gehört Innovate Foods Ltd. aus Großbritannien ebenfalls zur Unternehmensgruppe.