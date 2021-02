Kakao: Manner stellt auf Fairtrade um

Anzeige

Die Umstellung von Waffeln und Schnitten auf fairen Kakao, ist ein weiterer Schritt von Manner in der langjährigen Zusammenarbeit mit Fairtrade, so das Unternehmen. Bereits seit 2015 tragen die Casali Schoko Bananen des Herstellers das Fairtrade-Siegel. Sowohl Bananen als auch Kakao und Zucker sind nach Fairtrade-Standards gehandelt. 2020 folgte die Umstellung des Kakaos für die Victor Schmidt Mozartkugeln und nun 2021 die der Waffel- und Schnittenprodukte auf Fairtrade-Kakao. "Wir bieten mit dem bekannten Fairtrade Gütesiegel dem Verbraucher Sicherheit", so Josef Stollenwerk, Vertriebsleiter Deutschland. "Die Marke Manner ist positiv besetzt und mit Wohlfühlmomenten aufgeladen. Den bekannten Wiedererkennungswerten möchten wir auch unser nachhaltiges, verantwortungsvolles Handeln hinzufügen, das wir aus Tradition verfolgen, und mit dem Fairtrade-Siegel sichtbar machen."