Internationale Grüne Woche: 20.000 User besuchten erste digitale IGW

Die Internationale Grüne Woche ging in ihrer 95-jährigen Geschichte in diesem Jahr erstmalig rein digital an den Start.

Damit setze die globale Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau für sich neue Maßstäbe und brachte die aktuellen Themen der Branche ins Netz: Ob Tierwohl und Klimaschutz, regionale Wertschöpfungsketten "from farm to fork" oder Kochen mit Algen und Insektenmehl - vom 20. bis 21. Januar konnte das Fach- und Privatpublikum auf vier Kanälen mehr als 100 Beiträge kostenlos verfolgen. Dafür war lediglich eine Registrierung erforderlich. Gesendet wurde aus dem neuen Streaming-Studio der Messe Berlin, darunter der von Judith Rakers moderierte IGW-Talk mit Julia Klöckner oder die IGW-Startup-Days, bei denen Startups via Webkonferenz aus ganz Deutschland hinzugeschaltet wurden, um vor der Jury in Berlin zu pitchen. Die IGW Digital verzeichnete an den beiden Veranstaltungstagen bereits weit mehr als 20.000 Zugriffe. Ab heute steht das gesamte Programm der IGW Digital auf Abruf als on-Demand-Video zur Verfügung. Interessierte können sich nach wie vor für die IGW Digital registrieren und kostenfrei auf die Inhalte zugreifen.

Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche findet auch das vom Bundeslandwirtschaftsministerium organisierte 13. Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) statt, das heute seinen Höhepunkt mit der Berliner Agrarministerkonferenz hat. Dabei kommen mehr als 80 Agrarminister aus aller Welt sowie zahlreiche Spitzenvertreter internationaler Organisationen virtuell zusammen, um ein gemeinsames Kommuniqué zu verabschieden. Inhaltlich geht es dabei um die Folgen der Corona-Pandemie für die Ernährungssysteme sowie das Thema Klimaresilienz. Ebenfalls vom Bundeslandwirtschaftsministerium organisiert wurde das Zukunftsforum Ländliche Entwicklung. Die virtuelle Veranstaltung stand unter dem Motto "Alles digital oder doch wieder 'normal'? Neue Formen von Arbeit und Teilhabe als Chance für die Ländlichen Räume". Dabei kamen Akteurinnen und Akteure aus Politik, Praxis, Verwaltung, Institutionen, Verbänden, Wissenschaft und den Regionen in acht Fachforen zusammen, um Forschungsergebnisse zu präsentieren, gute Beispiele aufzuzeigen und Lösungsansätze zu diskutieren. Internationale Grüne Woche Berlin findet vom 21. bis 30. Januar 2022 auf dem Berliner Messegelände statt.