In seiner Funktion verantwortet Dr. Daniel Rothoeft die Unternehmensbereiche Global Marketing, IT, Finanzen, Logistik, Recht, Personal und Verwaltung. Er tritt die Nachfolge von Dr. Rüdiger Mittendorff an, der nach über 26 Jahren Unternehmenszugehörigkeit Ende Juni in den Ruhestand ging.

Sebapharma bietet unter der Marke sebamed medizinische Hautpflege- und Reinigungsprodukte mit dem pH-Wert 5,5 an.