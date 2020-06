Danone: Online-Shop für Produkte mit kurzem MHD eröffnet

Anzeige

Der neue Verkaufs-Kanal von Danone ist Ende Mai an den Start gegangen. Zugänglich ist er für alle Groß- und Einzelhändler, die nach einer Registrierung automatisch über verfügbare Angebote informiert werden. Bereits 2018 hat Danone damit begonnen, Produkte, die sich dem Mindesthaltbarkeitsdatum nähern, über Clearance-Verkäufe an Großkunden zu vermitteln oder an die Tafeln in Deutschland zu spenden. Im Jahr 2018 konnten so in Deutschland 590 Tonnen Produkte durch Danone Clearance-Verkäufe und 142 Tonnen gespendete Lebensmittel vor dem Verlust bewahrt werden.