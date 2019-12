Ivo Huhmann geht: Leifheit verkleinert Vorstand

Ivo Huhmann, seit 2017 Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) der Leifheit AG, verlässt das Unternehmen zum Ende seiner Vertragslaufzeit am 31. März 2020. Henner Rinsche, seit Juni 2019 Vorstandsvorsitzender/CEO der Leifheit AG (Foto), wird ab diesem Zeitpunkt die Funktion des Finanzvorstands/CFO in Personalunion übernehmen.