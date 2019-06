Anzeige

Seiss ist seit Mai 2014 Vorstand Supply Chain. Er begann seine Laufbahn 1996 bei Coca-Cola als Trainee im Bereich Technical Operations. Er hatte danach verschiedene Management-Positionen in der Supply Chain in Deutschland und bei Coca-Cola Hellenic in Tschechien, der Slowakei und Österreich inne, so die Unternehmensmeldung.