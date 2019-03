Anzeige

Die Beteiligung steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Die Amidori Food Company GmbH & Co. KG wurde 2015 in Stegaurach / Bamberg von den Familien Büse und Wedel gegründet. Dr. Guido Colsman, geschäftsführender Gesellschafter bei Pfeifer & Langen: „ Es ist ein strategisches Geschäftsfeld, in dem alle Zeichen auf Wachstum stehen.“