Kühne :Neu in der Geschäftsleitung

18.01.2019 Lebensmittel Praxis

Ab spätestens Juli 2019 zeichnet Heiner Opdenfeld als neues Mitglied der Geschäftsleitung der Carl Kühne KG für den Bereich Supply Chain verantwortlich. Opdenfeld übernimmt die Position von Dr. Mike Eberle, der das Unternehmen Ende März 2019 verlässt.

Heiner Opdenfeld (47) sammelte nach einer technischen Ausbildung und einem Studium zum Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik berufliche Erfahrung in multidisziplinären Organisationen und den Bereichen Produktion, Planung, Distribution, Logistik, Customer Service, Produktentwicklung, Vertragsanbau und Einkauf. Von seiner Position als Director of Operations D/A/CH mit der internationalen Verantwortung in der „Frische-Division“ wechselt er spätestens zum 1. Juli 2019 von der Bonduelle GmbH in die Hamburger Kühnehöfe.