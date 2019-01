PHW-Gruppe:Verlagert Standort

11.01.2019 Lebensmittel Praxis

Die PHW-Gruppe plant die Verlagerung der Produktion der Nienburger Geflügelspezialitäten auf andere Standorte der PHW-Gruppe. Von der Verlagerung der Produktion sind insgesamt 219 festangestellte Mitarbeiter betroffen.

Über diese Entscheidung haben der PHW-Vorstandsvorsitzende, Peter Wesjohann, und der Geschäftsführer der Nienburger Geflügelspezialitäten, Hannes Hüppe, den Bürgermeister der Gemeinde Wietzen, den Betriebsrat sowie die Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert. „Das war eine sehr schwere Entscheidung für uns und wir sind uns bewusst, dass das ein schmerzhafter Schritt für alle unsere beschäftigten Mitarbeiter ist. Aus diesem Grund werden wir zeitnah intensive Gespräche mit verschiedenen Geschäftsführern aus der Nienburger Region führen, um über die bestmöglichen Perspektiven für unsere betroffenen Mitarbeiter zu sprechen. Wir gehen davon aus, dass der allergrößte Teil unserer Mitarbeiter nahtlos eine neue Beschäftigung in der Nienburger Region finden wird“, erklärt Peter Wesjohann. Gleichzeitig bietet die PHW-Gruppe allen Mitarbeitern am Standort in Holte an, zu denselben wirtschaftlichen Bedingungen an unserem Standort in Lohne weiterbeschäftigt zu werden. „Unabhängig von diesen Perspektiven, werden wir für unsere Mitarbeiter zusammen mit unseren Betriebsräten einen Sozialplan erarbeiten“, so Hannes Hüppe.