Schweiz:Agrar-Sektor wird nicht noch fairer

02.10.2018 Lebensmittel Praxis

Ende September entschieden die Schweizer über zwei Agrar-Vorlagen: die Fair-Food-Initiative der Grünen und die Initiative für Ernährungssouveränität von der Bauerngewerkschaft Uniterre. Mit deutlich mehr Nein- als Ja-Stimmen lehnten die Eidgenossen beide Initiativen ab.

Anzeige

Ziel der Fair-Food-Initiative, mit 61,3 Prozent Neinstimmen abgelehnt: der Staat sollte verpflichten werden, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu fördern, die „umwelt- und ressourcenschonend, tierfreundlich und unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden“. Die erste Euphorie „Pro“ Fair-Food-Idee, die sich in Meinungsumfragen zeigte, brach zusammen, als die Kritiker auf die mögliche Preiserhöhung von Lebensmitteln aufmerksam machten.

Noch deutlicher, mit 68,4 Prozent Nein-Stimmen (bei der Fair-Food-Vorlage waren es 61,3 Prozent Neinstimmen), lehnten die Schweizer auch die zweite Initiative „Für Ernährungsicherheit“ ab. Ziel hierbei war es, die Agrarpolitik auf eine kleinbäuerliche, nachhaltige und gentechnikfreie Landwirtschaft auszurichten. Die Forderung an den Bund waren unter anderem gerechte Produzentenpreise sowie höhere Normen für Importprodukte.

Bundesrat und Parlament hatten sich im Vorfeld der Abstimmung gegen beide Initiativen positioniert. Stärkere Eingriffe des Staates in Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft würden zu höhere Ausgaben der Steuerzahlerinnen und –zahler, hieß es. Und nicht nur für die. So warnte auch der LEH mit Blick auf die Verbraucher: „Der Preisunterschied zu den Nachbarländern darf nicht noch weiter wachsen“, so Martin Schläpfer vom Lebensmittelkonzern Migros gegenüber Spiegel Online.