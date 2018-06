Rügenwalder Mühle:Stabiler Umsatz

26.06.2018 Lebensmittel Praxis

Zum Ende des Geschäftsjahres 2017 (Stichtag 31.12.) verzeichnete die Rügenwalder Mühle einen stabilen Gesamtbruttoumsatz von rund 201 Mio. Euro (2016: 204 Mio. Euro). Auch der Gesamtabsatz entspricht mit 23.300 Tonnen ebenfalls knapp dem Vorjahreswert (24.400 Tonnen). Der Anteil der vegetarischen / veganen Produkte am Gesamtumsatz der Rügenwalder Mühle belief sich Ende 2017 auf 25 Prozent.

Anzeige

Hauptabsatzmarkt für das Unternehmen ist weiterhin Deutschland. Die Internationalisierung gewinnt allerdings an Bedeutung. Der Fokus liegt derzeit auf Österreich, Schweiz, Luxemburg, Dänemark und Schweden, weitere EU-Länder sind in der Planung.

„Wir sind sehr stolz auf das, was wir 2017 erreicht haben. Insbesondere im hart umkämpften Markt für vegetarische/vegane Alternativen konnten wir uns als Mittelständler gegen die wachsende Zahl an Wettbewerbern behaupten. Inzwischen haben wir in diesem Segment mit 30 Prozent Umsatzanteil die absolute Marktführerschaft inne – noch vor den Handelsmarken“, so Godo Röben, Geschäftsführer der Rügenwalder Mühle. „Gleichwohl pflegen wir natürlich auch unser traditionelles Sortiment, weil dieses mit 70 % einen sehr relevanten Anteil des Gesamtumsatzes abbildet“, fügt Lothar Bentlage, ebenfalls Geschäftsführer der Rügenwalder Mühle, hinzu.

Der Markt für vegetarische/vegane Fleischalternativen hat seit Oktober 2017 nochmals an Fahrt gewonnen. Im Vergleich zum Vorjahr nahm alleine im Mai 2018 der Absatz für vegetarische/vegane Fleischalternativen um 4,6 Prozent zu. Die Rügenwalder Mühle verzeichnete seit Januar in diesem Segment einen Zuwachs von 14 Prozent. Insgesamt erzielte der Lebensmittelhersteller damit 2018 ein Absatzwachstum von bisher 2 Prozent (Januar bis Mai 2018). Im Mai des laufenden Jahres betrug der Umsatzanteil bei Rügenwalder 30 Prozent. Ziel ist, 2020 rund 40 Prozent des Umsatzes mit fleischfreien Produkten zu erwirtschaften. Mit dem Einstieg in das Segment „Bio“ baut man auf einen weiteren Wachstumsbereich.