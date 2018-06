Markgräflerland:Wechsel in der Vertriebsleitung

05.06.2018 Lebensmittel Praxis

Die Vertriebsleitung der Bezirkskellerei Markgräflerland hat zum 1. Juni Helmut Grau (Foto) übernommen. Der 49-jährige Vertriebsprofi verantwortete lange Jahre den Vertrieb für die kalifornischen Weinunternehmer E.+J. Gallo. Er folgt auf Rudolf Weiß, der das Unternehmen bereits im Frühjahr verlassen hatte.

Anzeige

Anschließend übernahm Grau in den Sparten Lebensmittel-Einzelhandel und Großhandel bei der namhaften Reis-Marke Riso Gallo International in Deutschland und Österreich die Verantwortung. Nach sechs Jahren geht es für den Vertriebsspezialisten jetzt wieder zurück zum Wein. Hagen Rüdlin, Geschäftsführender Vorstand der Bezirkskellerei Markgräflerland, sieht in ihm den idealen Kandidaten, um eine generelle Neuordnung der Vertriebsstruktur einzuleiten und durch eine konsequente Professionalisierung dieses Bereichs, die Herausforderungen des Marktes künftig noch erfolgreicher zu meistern.