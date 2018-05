Sinnack Backspezialitäten:Investiert 12 Millionen Euro

30.05.2018 Lebensmittel Praxis

Sinnack investiert in diesem Jahr 12 Millionen Euro in die Fertigung. „Die Investitionen zielen darauf ab, die Umsatzzahlen aus dem vergangenen Jahr nachhaltig abzusichern“, unterstreicht Lena Sinnack (Foto), die in der Geschäftsführung tätig ist, in einer Pressemeldung. 2017 erreichte Sinnack einen Umsatz von 200 Mio. Euro.

Die Investition macht den Weg frei für eine noch modernere Produktion. „Die Mittel werden für die Erweiterung, den Umbau und die Erneuerung der Produktionslinien eingesetzt. Auch die Digitalisierung wird weiter ausgebaut“, erklärt Sinnack. Sinnack ist nach eigenen Angaben Europas größter Hersteller von Fertigbackwaren.