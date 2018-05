Pernod Ricard Deutschland :Wechsel an der Spitze

16.05.2018 Lebensmittel Praxis

Tim Paech (Foto) wird ab 1. Januar 2019 Vorsitzender Geschäftsführer der Pernod Ricard Deutschland GmbH und Western Europe. Er löst David Haworth ab, der bei dem Spirituosenhersteller die Position des Managing Directors Pernod Ricard UK übernehmen und zusätzlich das Gin-Portfolio der Gruppe verantworten wird.

Anzeige

Paech war zuletzt Präsident & CEO von Pernod Ricard Japan. Er startete seine berufliche Karriere 1990 bei „Orlando Wines“ in Australien. Seine Unternehmenslaufbahn beinhaltet Stationen in Adelaide, New York, Paris und Sydney. Zwischen 2010 und 2014 war Paech Geschäftsführer von Pernod Ricard Taiwan, im Anschluss übernahm er die aktuelle Position.

David Haworth ist seit dem 1. September 2011 Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Pernod Ricard Deutschland GmbH. Zuvor war der gebürtige Ire als Vorsitzender Geschäftsführer für Pernod Ricard Griechenland, Türkei, Tschechische Republik und Slowakei tätig.