Metro Group:Probleme mit Russland und Verdi

23.04.2018 Lebensmittel Praxis

Das Geschäft der Metro in Russland hat sich schwächer entwickelt als erwartet, teilte der Konzern mit. Deshalb hat der Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Für die Neupositionierung in Russland fielen im zweiten Halbjahr höhere zusätzliche Kosten an. Als weiteren Grund gab Metro die gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi für die Supermarkttochter Real an.

Für das Ende September auslaufende Geschäftsjahr 2017/2018 erwartet der nun nur noch eine leichte Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses statt einer Erhöhung um etwa 10 Prozent. Der Umsatz soll nun nur noch um mindestens 0,5 Prozent zulegen und nicht mehr um mindestens 1,1 Prozent. Metro teilte zugleich vorläufige Eckdaten für die ersten sechs Monate mit. Danach sank der Umsatz im Jahresvergleich von 18,61 Milliarden auf 18,56 Milliarden Euro.

Vor dem Hintergrund des seit Jahren schwelenden Tarifstreits hat der Aufsichtsrat der angeschlagenen Supermarktkette Real einer Abspaltung des Unternehmens auf die Metro Services zugestimmt. Alle Arbeitsverhältnisse gingen nach der Eintragung ins Handelsregister auf das Unternehmen über, teilte eine Real-Sprecherin mit. Damit würden auch die Voraussetzungen für eine Tarifpartnerschaft außerhalb der bisherigen Strukturen geschaffen.

Dieser Schritt sei notwendig geworden, da die Gewerkschaft Verdi einer wettbewerbsfähigen Entgeltstruktur für neue Mitarbeiter bei Real verweigert habe. Verdi warf dem Unternehmen dagegen eine Abspaltung zu Lasten der Beschäftigten vor. Den rund 34.000 Beschäftigten drohten nun deutlich unter dem Flächentarifvertrag liegende Löhne und Gehälter.