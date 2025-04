E-Commerce - Kaufland-Marktplatz expandiert nach Frankreich und Italien

Der Kaufland-Marktplatz expandiert nun nach Frankreich und Italien. Der Livegang beider Marktplätze ist für diesen Spätsommer geplant. Bildquelle: Kaufland

Der Kaufland-Marktplatz expandiert nach Frankreich und Italien. Der Start in beiden Ländern soll im Spätsommer 2025 erfolgen, teilte das Unternehmen mit. Mit der Expansion will Kaufland nach eigenen Angaben die größte europäische Online-Plattform werden. Basis der Internationalisierung ist laut Kaufland eine eigens entwickelte All-in-one-Lösung namens Kaufland Global Marketplace.

Kaufland erreicht in Deutschland 81 Millionen potenzielle Kunden

Der Marktplatz erreicht nach Unternehmensangaben derzeit 81 Millionen potenzielle Online-Kunden in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Österreich und Polen. Durch die Expansion nach Frankreich und Italien soll sich diese Zahl auf 140 Millionen erhöhen. „Mit Frankreich und Italien erschließen wir die dritt- und viertgrößten E-Commerce-Märkte Europas. Deren beeindruckende E-Commerce-Umsätze eröffnen uns das Potenzial, die größte europäische Online-Plattform zu werden“, so Vorstand Gerald Schönbucher.

Elektronik & Computer die erfolgreichsten Kategorien

„Bei uns steht die langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe sowie der persönliche Kontakt mit Händlern, Marken und Partnern weiterhin im Vordergrund“, ergänzte er.

Der Kaufland-Marktplatz steigerte den Angaben zufolge im Jahr 2024 sein Gross Merchandise Volume um 7,85 Prozent. Die erfolgreichsten Kategorien waren Elektronik & Computer mit einem Anteil von 24 Prozent sowie Garten & Heimwerken mit 20 Prozent. Zu den meistverkauften Produkten zählten Smartphones, Fernseher, Tablets, Staubsaugerroboter, Boxspringbetten und Laptops.

Kaufland erreicht 32 Millionen Besucher in Deutschland

In Deutschland verzeichnet der Online-Marktplatz nach eigenen Angaben bis zu 32 Millionen Besucher pro Monat. Das Angebot umfasst mehr als 45 Millionen Produkte in über 6.400 Kategorien. In der Slowakei bieten 4.200 Händler 9,5 Millionen Produkte an, in Tschechien sind es 4.700 Händler mit 10 Millionen Artikeln. In Österreich und Polen sind jeweils rund 3.000 Händler aktiv. In Österreich besuchen laut Kaufland monatlich bis zu eine Million Online-Shopper den Marktplatz, obwohl das Unternehmen dort keine stationären Geschäfte betreibt.

All-in-one-Lösung ermöglicht Verkauf auf allen Marktplätzen

Die Expansion nach Polen und Österreich sowie die Entwicklung der Marktplätze in Tschechien und der Slowakei führten laut Kaufland zu einem Wachstum des Gross Merchandise Volume von 106 Prozent im Jahresvergleich. Händler, die in Polen und Österreich aktiv wurden, erzielten nach Unternehmensangaben einen durchschnittlichen Umsatzzuwachs von 32 Prozent.

Die All-in-one-Lösung ermöglicht den Händlern nach Unternehmensangaben, mit nur einer Registrierung auf allen Kaufland-Marktplätzen zu verkaufen. Kaufland übernimmt dabei die Produktdatenübersetzung, die Zahlungsabwicklung in der jeweiligen Landeswährung und den Kundenservice in der Landessprache.