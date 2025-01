Personalie Handel - Kaufland plant Wechsel an der Einkaufsspitze

Italien/Serbien

Eurospin expandiert nach Serbien

Der italienische Händler Eurospin plant den Markteintritt in Serbien. Das Unternehmen betreibt bereits mehr als 1.200 Filialen in Italien sowie Standorte in Slowenien, Kroatien und Malta. Mit seinem hybriden Konzept aus Discount und Feinkost wächst Eurospin in Slowenien schneller als Lidl und Hofer.