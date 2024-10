Der frühere Fressnapf-Chef Johannes Steegmann (Foto) übernimmt ab November die Führung der Eat Happy Group. Das Unternehmen betreibt mehr als 3.500 Sushi-Shops in Supermärkten. Steegmann will die Zusammenarbeit mit Edeka, Rewe und Kaufland ausbauen.

Die Eat Happy Group hat Johannes Steegmann (Foto) zum Chief Executive Officer ernannt. Der Manager übernimmt die Position zum 1. November 2024, wie das Unternehmen mitteilte. Steegmann soll das auf ultrafrische Convenience-Konzepte spezialisierte Unternehmen weiterentwickeln.

Die Eat Happy Group betreibt nach eigenen Angaben mehr als 3.500 Shop-in-Shop-Standorte in Supermärkten in Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich und der Slowakei. Das Unternehmen verkauft dort handgefertigtes Sushi und asiatische Spezialitäten.

„Die neue Rolle ist für mich eine tolle Chance, meine Erfahrungen in einem spannenden Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und einer sehr starken Kultur einzubringen“, zitierte das Unternehmen Steegmann in der Mitteilung. Der Manager will nach eigenen Angaben unter anderem die Zusammenarbeit mit Edeka, Rewe und Kaufland ausbauen. „Ich bin überzeugt davon, dass mit den richtigen Hebeln auf bestehender Fläche und an neuen Standorten auch noch deutlich mehr geht“, erklärte Steegmann laut der Mitteilung.

Steegmann kommt von der Fressnapf Gruppe, wo er von 2020 bis 2024 als Chief Executive Officer tätig war. Zuvor arbeitete er für die Rewe Group. Dort leitete er zunächst den Bereich Corporate Development & Consulting. Im Jahr 2013 gründete er Rewe digital und übernahm als Geschäftsführer Marketing & Ventures die Verantwortung für die kundennahen E-Commerce und OmniChannel Funktionen. Ab 2017 verantwortete er zusätzlich das klassische Marketing der Rewe. Seine berufliche Laufbahn begann Steegmann bei der Bertelsmann AG. Danach arbeitete er neun Jahre für McKinsey & Company.