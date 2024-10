Guido Höpfner ist neuer COO bei Rewe Digital. Bildquelle: Rewe Digital

Guido Hoepfner hat am 1. Oktober 2024 die Rolle des Chief Operations Officers (COO) bei Rewe Digital übernommen. Mit seinen Erfahrungen in den Bereichen IT, digitale Transformation und Innovationsmanagement soll er das Unternehmen nach dessen eigenen Angaben insbesondere in der IT-Entwicklung und dem Business Transformation Bereich stärken. Bis zum Jahresende arbeitet Hoepfner mit seinem Vorgänger Thomas Friedl zusammen, der nach über 34 Jahren in den Ruhestand gehen wird.

Parallel hat Rewe Digital im September 2024 das Joint Venture Rewe Digital Poland gemeinsam mit dem polnischen Unternehmen AMB Software gegründet. Der neue Standort in Zielona Góra wird als IT-Exzellenzzentrum den europäischen Markt unterstützen und sich unter anderem auf fortgeschrittenes Software-Engineering sowie die digitale Transformation von Handels- und Logistikprozessen konzentrieren.

Der Aufbau eines spezialisierten Teams erfolgt sukzessive bis Ende 2024, mit weiterem Wachstum im kommenden Jahr. Der polnische Standort reiht sich neben bestehenden IT-Standorten in Deutschland, Österreich, Spanien und Bulgarien als weiteres Zentrum für technologische Innovation ein.