Lebensmittelspenden-Kampagne Am Montag startet die nächste Lidl-Aktion für Tafel Deutschland

Bildquelle: Lidl Deutschland

Der Lebensmittelhändler Lidl führt vom 23. bis 28. September zum fünften Mal seine „Kauf-1-mehr“-Aktion durch. Kunden können in allen deutschen Filialen haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel kaufen und in Spendenboxen hinter den Kassen für die Tafel Deutschland abgeben.

Um mehr Spenden zu erhalten, senkt Lidl in der Aktionswoche die Preise für besonders benötigte Produkte um zehn bis 24 Prozent. Zu diesen Artikeln zählen haltbare Milch, Weizenmehl, Heringsfilet, Jasmin-Reis, Ravioli, Mais, Gewürzgurken, Multivitaminsaft und Zahncreme. Diese Produkte bekommen die Tafeln laut Lidl bei den regulären Lebensmittelspenden selten.

Die Aktion gehört zu einer langjährigen Partnerschaft zwischen Lidl und der Tafel Deutschland, die 2008 begann. Neben den regelmäßigen Lebensmittelspenden unterstützt der Händler den Verein auch auf andere Weise. So spendeten Kunden über die Lidl-Pfandspende bisher mehr als 32 Millionen Euro. Ferner fließen nach Unternehmensangaben über 1,3 Millionen Euro aus dem Verkauf der sogenannten Rettertüte für Obst und Gemüse mit kleinen Makeln an die Tafel.

„Mit der Spende tun Kunden einfach und günstig Gutes“, erklärte Lidl in der Mitteilung. Nach Ende der Aktion holen die örtlichen Tafeln die gesammelten Artikel in den Filialen ab und verteilen sie an Bedürftige.