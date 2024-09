Der österreichische Handelsverband hat eine Beschwerde gegen den Online-Marktplatz Temu bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eingereicht. Wie der Verband mitteilte, wirft er Temu Verstöße gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) vor. Der Handelsverband dokumentierte nach eigenen Angaben zahlreiche Fälle, in denen Temu irreführende Angaben zu Sonderangeboten, Preisreduktionen und der Verfügbarkeit von Produkten gemacht haben soll.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will erklärte: „Wir wenden uns mit einer Wettbewerbsbeschwerde an die BWB, um durchzusetzen, dass Temu unlautere Praktiken abstellen muss, die den Menschen und Betrieben im Land schaden.“ Der Verband kritisiert unter anderem, dass Temu falsche Behauptungen zur zeitlichen Verfügbarkeit von Angeboten aufstelle. So würden Produkte wiederholt als zeitlich begrenzte Sonderangebote beworben, obwohl sie später zum gleichen oder sogar niedrigeren Preis erhältlich seien.

Zudem werfe man Temu vor, mit irreführenden Preisreduktionen zu werben. Der Handelsverband gibt an, Fälle dokumentiert zu haben, in denen die angegebenen unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) und damit auch die ausgewiesenen Rabatte je nach Ansicht variierten. Auch zur Verfügbarkeit von Produkten mache Temu demnach falsche Angaben. Laut Handelsverband seien Artikel als „fast ausverkauft“ gekennzeichnet, obwohl große Mengen bestellt werden könnten.

Will betonte: „Mittlerweile kommen allein in Österreich täglich 30.000 Pakete von asiatischen Online-Plattformen an, die sich nicht an die geltenden Spielregeln halten.“ Der Verband sieht dadurch heimische Unternehmen und Arbeitsplätze gefährdet.