Der Lebensmittelhändler Rewe hat in Hamburg seinen ersten für alle Kunden zugänglichen Supermarkt mit Computer-Vision-Technologie eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, können Kunden im neuen Testmarkt im Stadtteil Hoheluft West zwischen vier Bezahlmöglichkeiten wählen: kassenlos per App, am Self-Checkout-Terminal mit oder ohne Scannen sowie an der klassischen Kasse.

Das sogenannte Pick&Go-System erfasst die Einkäufe mittels Kamera- und Sensortechnologie. Kunden können den Markt ohne Kassenvorgang verlassen und die Waren werden automatisch abgerechnet. „Reingehen, Einpacken, Rausgehen - bei jedem Einkauf individuell auswählbar“, beschreibt Rewe das Konzept.

Auf 1.200 Quadratmetern bietet der Markt rund 20.000 Artikel. Erstmals deckt das System laut Rewe auch die Frischetheke ab. An der Teamgröße von 48 Mitarbeitern ändere sich nichts. "Mit der Entlastung der Kundschaft in der Kassenzone haben wir als Marktteam auch neue Aufgaben und mehr Freiraum für Beratung, Sortimentspflege und Service", erklärte Marktmanager Joschua Zimmermann laut der Mitteilung. Den Startschuss gab als erster Kunde Ralf Dümmel (Foto links) gemeinsam mit Jochen Vogel (rechts), Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Nord, und Marktmanager Joschua Zimmermann (in der Mitte).

Rewe betont, dass der Datenschutz ein zentraler Aspekt sei. Es finde weder eine Gesichtserkennung statt, noch könnten Kunden nach einem Besuch wiedererkannt werden. Die Technologie stammt vom israelischen Spezialisten Trigo Vision. In Kürze soll in der Hansestadt ein zweiter Pick&Go-Testmarkt eröffnen.