Rewe hat heute in Berlin seinen ersten rein pflanzlichen Supermarkt eröffnet. Im „Rewe voll pflanzlich“ an der Warschauer Brücke im Stadtteil Friedrichshain sind mehr als 2.700 vegane Produkte von rund 300 Marken erhältlich.

In den gängigen Rewe-Märkten umfasst das Sortiment bis zu 1.400 vegane Artikel. Der neue Markt in Berlin wurde auf seinen 212 Quadratmetern Verkaufsfläche kompakt und übersichtlich gestaltet. Prominent vertreten sind die Eigenmarken Rewe Bio + vegan, Rewe Bio, Rewe Beste Wahl und Vivess.

Unter den Besonderheiten ist die Eismaschine, an der sich die Kunden pflanzliches Softeis zapfen können.

Marktleiter Dennis Henkelmann ist ein selbstständiger Kaufmann. Er arbeitet mit einem zwölfköpfigen Team zusammen. Sie alle wurden speziell zum pflanzlichen Sortiment geschult. Henkelmann ist gebürtiger Berliner und betreibt bereits einen Rewe-Markt in der Nachbarschaft.

Im „Rewe voll pflanzlich“ gibt es drei so genannte Self-Checkout-Kassen, an denen die Kunden ihren Einkauf selbst scannen. Dank „Scan&Go“ können sie ihre Lebensmittel schon beim Gang entlang der Regale per Handscanner oder mit dem Smartphone erfassen und in den Einkaufswagen legen.

Neben den ausschließlich pflanzlichen Lebensmitteln in den Regalen soll im neuen Markt die Optik besonders auffallen: Knalliges Gelb trifft auf sattes Grün und warmes Rostrot. Bunte Dreiecke ziehen sich von der Decke bis über den Boden. Das Ladenkonzept haben die ausführende Kreativagentur CMF und Rewe gemeinsam entworfen.