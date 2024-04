Edeka Alpen am Strand des Ostseebades Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern hat als erster Pilotmarkt der Genossenschaft im Norden den autonomen Betrieb nach Ladenschluss eingeführt. Mit dem Konzept soll auf den Wunsch nach verlängerten Öffnungszeiten reagiert werden.

Gleichzeitig wird dem vorherrschenden Fachkräftemangel begegnet.

Nach 14 Uhr ist der Markt zurzeit im autonomen Betrieb ohne Marktpersonal zugänglich. Zusätzlich hat der Markt auch an Sonntagen in dieser Form geöffnet. Über eine Bankkarte erhalten Kunden Zugang zum Markt und können ihren Einkauf anschließend wie gewohnt erledigen. Die Bezahlung erfolgt vor Verlassen des Marktes über drei Self-Checkout-Kassen unkompliziert bargeldlos. Auf Basis bis dahin gesammelter Erfahrungen will die Kaufmannsfamilie Alpen in den kommenden Wochen entscheiden, in welchem Zeitraum der autonome Service zukünftig angeboten werden wird.

Nach Anlaufen des neuen Angebotes am Schönberger Strand soll das Konzept des Hybridmarktes auch auf den Edeka Alpen-Markt in Hohwacht ausgeweitet werden. In enger Zusammenarbeit mit den selbstständigen Kaufleuten prüft Edeka Nord darüber hinaus Einsatzszenarien an weiteren Standorten im Absatzgebiet.