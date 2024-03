Getränke Klauss in Sindelfingen übernimmt den Gerlinger Getränkefachgroßhändler Maisch. Maisch wird damit auch neuer Partner von Team Beverage, einer Vermarktungs- und Dienstleistungsplattform der Getränkebranche. Das teilte Team Beverage mit.

Getränke Maisch, 1957 von Erich Maisch gegründet, beschäftigt demnach 20 Mitarbeiter und beliefert in der Region Stuttgart Gastronomiekunden, Büros und Kantinen. Ein 800 Quadratmeter großer Getränkefachmarkt mit Gewölbeweinkeller entstand 2008. Bernd Maisch, seit 2007 Eigentümer des Familienunternehmens in zweiter Generation, hatte das Unternehmen im Jahr 2023 an den neuen Gesellschafter Klauss verkauft.