Heute startet Pilotprojekt Shop ohne Personal in Wohnquartier

Das Wohnungsunternehmen Vonovia testet ab heute in einem Pilotprojekt in München-Pasing den Betrieb eines personallosen Quartiershops, der 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche geöffnet ist. Das gemeinsame Pilotprojekt ist der erste Shop ohne Personal, der in einem Quartier zu finden ist. Vonovia stellt dafür die passende Immobilie bereit.