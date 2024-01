Karamalz gilt als Klassiker unter den Malzdrinks. Ein Großteil des Absatzvolumens von Karamalz wird bislang in Bayern und Baden-Württemberg verkauft. Zum breiten Gebinde-Portfolio von Karamalz Classic gehören die 0,5-l- und die 0,33-l-Flasche in Mehrwegkästen sowie das 0,33-l-Sixpack und die 0,33-l-Dose sowie das Gebinde 6x0,75-l-PET. Die Sorte Karamalz Lemon gibt es im 0,33-l-Sixpack.

Die Markenführung verbleibt bei der Privatbrauerei Eichbaum und soll auch künftig auf attraktive Kooperationen, zum Beispiel mit Hollywood-Filmstudios, setzen.

Die Veltins-Vertriebsorganisation will künftig auf allen Vertriebsschienen des nationalen Handels mit Ausnahme des Discounts Jahresgespräche führen und für die Distribution am Point of Sale verantwortlich zeichnen. Nachdem die Privatbrauerei Eichbaum bereits auf Zweitplatzierungen als wichtige Touchpoints gesetzt hat, übernimmt die nationale Veltins-Vertriebsorganisation künftig das Engagement am Point of Sale, das der Marke jenseits des Stammmarktes in Bayern und Baden-Württemberg neue Mengenimpulse bringen soll. Außerdem wird die Brauerei C. & A. Veltins die Marke Karamalz in die eigene gastronomische Lieferstruktur aufnehmen. Zusätzlich wird Karamalz in das Veltins-Partnernetzwerk aufgeschaltet. Innerhalb der Veltins-Vertriebskooperation Deutschlands übernimmt die Brauerei Gebr. Maisel die vertriebliche Betreuung im nordbayerischen Handel sowie in der Gastronomie in Bayern und Baden-Württemberg.