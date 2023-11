Die Rewe Group wurde in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet. Die Jury honorierte damit „das starke und stetige Wachstum, die besondere Innovationskraft, allumfassendes Kundenverständnis und die konsequente Umsetzung der Digitalisierung", so Laudator Patrick Zahn (Kik). „Das Unternehmen ist Impulsgeber für nachhaltige Produkte im Lebensmitteleinzelhandel und zeichnet sich durch seinen Fokus auf Energieeffizienz und Ressourcenschonung aus," begründete Zahn.

Über den Lifetime Award des Deutschen Handelspreises konnte sich Dieter Schwarz freuen, der für seine besondere Leistung als Händler und Unternehmer geehrt wurde. Die Jury würdigte vor allem, dass Dieter Schwarz die Handelsbranche über Jahrzehnte geprägt habe und die Verantwortung für Kundinnen, Kunden und die Gesellschaft stets in den Mittelpunkt seines Wirkens stellte.

Die Faszination Lebensmittelhandel auf den Punkt gebracht: Das gelang dem „Gesicht de Handels 2023", Renate Lüdke, seit nahezu 40 Jahren bei Aldi Süd und Kassiererin in der Filiale in Rauenberg. „Wenn der Kunde sich glücklich und zufrieden von mir verabschiedet, dann bin ich das auch. Bei mir ist er immer noch König“, sagte sie mit Tränen in den Augen und unter der stehenden Ovation des Pulikums. Renate Lüdke arbeitete zuvor bei einer Bank, dort sei es ihr zu langweilig gewesen, sagte sie. „Die Entscheidung unter den rund 350 Einsendungen für das Gesicht des Handels war keine einfache, doch mit Renate Lüdke haben wir eine für die Branche brennende Persönlichkeit, die sich auf ihre Tätigkeit im Verkauf Tag für Tag freut, gefunden", so die HDE-Chefs Alexander von Preen und Stefan Genth. „Diese positive innere Einstellung und das große Commitment zu ihrem Job und ihrem Arbeitgeber ist vorbildhaft. Die Handelsunternehmen sind auf Persönlichkeiten wie Renate Lüdke angewiesen, um die Kundinnen und Kunden zu begeistern und von sich zu überzeugen.“