„Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem auch für die Kunden der Übergang von Basic zu Tegut nach außen hin sichtbar wird“, freut sich Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet. In den kommenden Wochen werde man damit beginnen, die von Basic übernommenen 19 Filialen umzubauen und auf die Dachmarke Tegut umzuflaggen, kündigte Gutberlet an. Erhalten bleiben sollen die Basic-Vorkassenbäcker. Sie würden künftig unter der Regie der zu Tegut gehörenden Herzberger Bio-Bäckerei weitergeführt. Die Bedienungstheken werden ausschließlich mit Bio-Ware weiter betrieben.

Basic-Vorstand Christoph Eich sieht großes Potential in dieser Mischung aus neuen Impulsen und Altbewährtem: „Wir können nun gemeinsam damit beginnen, voneinander zu lernen, die gemeinsame Zukunft zu gestalten und die Märkte weiterzuentwickeln. Das Wichtigste ist, dass die Basic-Mitarbeiter endlich Klarheit über ihre Zukunft haben und mit Tegut einen verlässlichen neuen Partner an ihrer Seite wissen.“

Tegut hat alle der rund 500 Mitarbeiter in den Basic-Märkten und der Zentrale in München übernommen. Seit 2013 ist Tegut ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich.