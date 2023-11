Die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat am 11. November entschieden, die Zahl der Mitglieder der Verwaltung zum 1. Juli 2024 von bisher 23 auf 13 Personen zu reduzieren.

Zudem stimmten die Delegierten den Grundlagen zur Gründung der neuen Migros Supermarkt AG (MSM AG) zu und beschlossen die Anpassung des Pensionsalters der Migros-Mitarbeitenden an die neuen gesetzlichen Bestimmungen.

„Die Delegiertenversammlung begrüßt und unterstützt das Bestreben der Verwaltung, schlanker und effizienter zu werden und sich damit rascher auf die Entwicklungen des Marktes ausrichten zu können,“ sagt Marianne Meyer, Präsidentin der Delegiertenversammlung. Neben der Präsidentin der Verwaltung und zwei Vertretungen der Mitarbeitenden wird sich das Gremium künftig aus fünf externen Mitgliedern sowie fünf Mitgliedern der regionalen Genossenschaften zusammensetzen. Der Präsident der MGB-Generaldirektion nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Somit hat jede regionale Genossenschaft in Zukunft entweder eine Vertretung in der Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) oder im Verwaltungsrat der künftigen Migros Supermarkt AG.

Die Zusammensetzung der Verwaltung MGB soll künftig der regionalen Vielfalt Rechnung tragen. Aus diesem Grund wurde für den Einsitz der externen Mitglieder statutarisch geregelt, dass mindestens ein Mitglied aus der lateinischen Schweiz stammen muss. Für die ebenfalls beschlossene Gründung der neuen MSM AG sind Anpassungen der Verträge zwischen MGB, den Genossenschaften und der künftigen MSM AG notwendig, die ab Mitte November in den zuständigen Gremien der regionalen Genossenschaften besprochen werden.