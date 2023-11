Die Deutschen wollen in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben, wie aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens Ernst & Young hervorgeht. Laut Experten könnte der Handel darauf mit Rabattaktionen reagieren.

Zwei Drittel der Befragten wollen ihre Weihnachtsausgaben reduzieren, mehr als jeder Vierte sogar deutlich, wie eine repräsentative Umfrage von Ernst & Young (EY) zeigt. Demnach wollen die Verbraucher in diesem Jahr durchschnittlich 250 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben, etwas weniger als im vergangenen Jahr (252 Euro). Zum Vergleich: 2021 waren es noch 273 Euro. Zum Weihnachtsfest vor dem Beginn der Corona-Pandemie, also 2019, waren es 281 Euro.

„Die rasanten Preissteigerungen haben das Leben verteuert und den finanziellen Spielraum eingeengt – darunter leiden die Geschenkbudgets“, sagte EY-Handelsexperte Michael Renz. Für den Handel werde die Situation immer schwieriger. „Denn berücksichtigt man noch die Inflation, müssen wir einen massiven Einbruch bei den Geschenkbudgets in den vergangenen drei Jahren und erhebliche reale Umsatzeinbußen konstatieren.“

Wie erfolgreich das Weihnachtsgeschäft verlaufen wird, hängt laut Renz wie immer auch vom Wetter ab. „Fest steht jedenfalls, dass der Handel sich enorm anstrengen muss, die Menschen zum Geldausgeben zu animieren“, so Renz. Der Handelsexperte geht davon aus, dass die Branche mit Preissenkungen und Rabattaktionen versuchen kann, entgegenzusteuern. Das sei letztlich aber kein nachhaltiges Erfolgsmodell.

Der Umfrage zufolge werden auch in diesem Jahr Gutscheine und Bargeld am häufigsten unter dem Weihnachtsbaum liegen. Es folgen Spielwaren, Lebensmittel und Süßwaren, Bekleidung und Bücher. Für die Befragung wurden Ende Oktober und Anfang November mehr als 1.000 Erwachsene in Deutschland von einem Marktforschungsinstitut befragt.