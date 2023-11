Der Aufsichtsrat der Metro AG hat Eric Riegger (Foto) mit Wirkung zum 1. Februar 2024 als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Der neue CFO kommt von Aldi USA und bringt bereits langjährige Handelserfahrung in leitenden Positionen bei Aldi und Lidl mit.

Eric Riegger (48) übernimmt damit das Finanzressort von CEO Dr. Steffen Greubel, der diese Aufgabe seit August 2023 interimistisch ausübt. Riegger ist derzeit Vice President Finance & Administration bei Aldi USA und verantwortet dort alle Finanzbereiche, M&A, Projekte und Personal.

Der Betriebswirt hat nach einer ersten Station bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen Karriere im Handel gemacht. 2002 begann er als Vorstandsassistent des globalen CFO von Lidl und übernahm ab 2003 als Geschäftsführer das internationale Controlling von Lidl International. 2007 wurde er in die Geschäftsführung von Lidl International berufen. 2014 wechselte er ins Ausland und übernahm dort die Position des CFO von Lidl Irland und 2015 die Position des CFO von Lidl USA, wo er den Markteintritt von Lidl in die USA mitverantwortete. 2019 wechselte er zu Aldi USA in seine aktuelle Position.

In seiner neuen Funktion bei der Metro AG soll Riegger – so heißt es in der Pressemitteilung – gemeinsam mit dem Vorstand die sCore-Strategie weiter vorantreiben. Jürgen Steinemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Metro AG, erläutert die Entscheidung so: „Metro ist für die weitere Umsetzung der sCore-Wachstumsstrategie auf einen Finanzchef mit großer Handels- und Projektexpertise angewiesen. Eric Riegger bringt beides aus seinen Stationen bei Aldi und Lidl mit. Damit hat er ideale Voraussetzungen, um Metro bei der Umsetzung von sCore zu unterstützen“.