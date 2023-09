Erster im deutschen LEH Edeka Minden-Hannover setzt auf Kraftstoff Bio-LNG

Als angeblich erster Lebensmittelhändler in Deutschland setzt die Edeka Minden-Hannover bei ihren Lieferverkehren auf den Kraftstoff Bio-LNG. Erstmals sind diese Fahrzeuge jetzt auch in Sachsen-Anhalt unterwegs: Am Logistikzentrum Osterweddingen ging die erste Tankstelle für Bio-LNG in Betrieb.