Die OVK-Einschätzung übertrifft die Wachstumserwartung aus diesem Frühjahr, die bei 4,6 Prozent lag, damit um 1 Prozent. Zuzuschreiben sei die positive Entwicklung der weiteren Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage.

72 Prozent der Display-Werbeumsätze werden im laufenden Jahr laut der OVK-Prognose über weitgehend automatisierte und datenbasierte Mechaniken gebucht, so eine Beobachtung. Insbesondere Bewegtbild und Audio verbuche ein starkes Wachstum. Der OVK prognostiziert für Video-Formate ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit Marktvolumen von 2,175 Milliarden Euro. Das entspreche einem Anteil von 40 Prozent an den gesamten Ausgaben. Ein deutliches Wachstum verzeichne auch das Segment Online-Audio. Hier würden in diesem Jahr laut Vorhersage Werbeumsätze in Höhe von 127 Millionen Euro generiert, ein Anstieg von 11 Prozent. Werbung im Umfeld von Podcasts mache hier bereits 42 Millionen Euro aus.

Die Branche stehe 2024 vor grundlegenden technischen Veränderungen. Third-Party-Cookies von Drittfirmen werden auf nahezu allen Endgeräten ausgesperrt sein. „Um Werbezielgruppen im offenen Internet auch weiterhin effizient und verifizierbar zu erreichen, steht heute ein breites Portfolio zur Verfügung“, sagt Björn Kaspring (Ströer Digital Media), stellvertretender Vorsitzender im OVK. Auch müsse die Werbeindustrie künftig ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit wesentlich vergrößern. Der Ansatz für Sustainable Digital Advertising aller Gremien unter dem Dach des BVDW mit dem Ziel einer konkreten Reduktion von CO2-Emissionen erfordere Standards für die Messung sowie die Berechnung und Bewertung der Nachhaltigkeit von digitalen Kampagnen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, die auch regulatorischen Vorgaben entsprechen. Derzeit arbeite der BVDW an künftigen Guidelines für nachhaltige Online-Werbung.