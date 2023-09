Der Spatenstich sei für Anfang 2024 geplant und die Logistikaktivitäten sollen im ersten Quartal 2025 beginnen. „Die geplante Immobilie in Bockenem wird mit einer Grundfläche von ca. 24.000 Quadratmetern eine Lagerkapazität von mehr als 20.000 Paletten mit Erfrischungsgetränken aus dem Hause Coca-Cola haben“, erklärt Holger Holthus, Logistikleiter bei CCEP DE. Damit wolle man auch die regionale Belieferung der Coca-Cola Kunden verstärken.

Am Coca-Cola Standort in Hildesheim Bravenstedt investiere man seit Jahren in moderne Produktions- und Abfülltechnik. Das dadurch gestiegene Produktionsvolumen erfordere auch mehr Lager- und Verladekapazitäten, so der Konzern. Auch aufgrund der guten Verkehrsanbindung an den Produktionsbetrieb in Hildesheim, sei die Wahl für einen zusätzlichen Logistikstandort auf Bockenem gefallen. Künftig soll hier der überwiegende Teil des Produktionsvolumens in Einwegpfandflaschen aus dem Werk in Hildesheim abgewickelt werden. Die Logistik für das Produktionsvolumen in Mehrwegpfandflaschen werde am Standort Hildesheim selbst gebündelt. An 24 Laderampen könnten dort die Getränkelieferungen zusammengestellt und die Lkw beladen werden. Etwa 130 Lkw im Durchschnitt sollen laut Coca-Cola an dem neuen Standort jeweils ent- oder beladen werden.