Das Bio-Fachhandelshaus Dennree investiert mit einer flächendeckenden Gehaltssteigerung zum 1. Oktober 2023 rund 18 Millionen Euro in die Mitarbeiter des Unternehmens. Der Konzern hebt den Stundenlohn aller seiner sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bundesweit um 1,50 Euro brutto an.

Mitarbeiter Dennree investiert 18 Millionen Euro in Lohnerhöhungen

Damit werde der Stundenlohn aller Mitarbeitenden von Dennree Niederlassungen und den Denns Biomärkten auf mindestens 14 Euro brutto pro Stunde steigen. „Wir wollen wach in die Zukunft blicken und gemeinsam den Bio-Gedanken weiter voranbringen“, so Thomas Greim, Inhaber und Geschäftsführer von Dennree. Seit 2022 sei der Naturkostfachhandel von den Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten und der hohen Inflation betroffen, seit 2023 allerdings deute sich eine schrittweise Erholung im Bio-Fachhandel an.

„Die Zukunft der ökologischen Bewegung weiterzuentwickeln, ist unser gemeinsames Ziel“, sagt Joseph Nossol, Geschäftsführer von Denns Biomarkt. Die Gehaltserhöhung zahlt das Unternehmen seinen Beschäftigten ab dem 1. Oktober aus. Zuletzt hatte Dennree die Löhne und Gehälter im Juli 2022 durchschnittlich um 4 Prozent angehoben.