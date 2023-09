Unverpackt-Läden Verband sieht keine Existenzkrise

Der Unverpackt-Bundesverband wehrt sich gegen den Eindruck, dass diese Läden in einer ernsthaften Krise steckten. In einer Stellungnahme hebt er unter anderem hervor: 70 bis 80 Prozent aller Start-ups gäben ihr Vorhaben in den ersten fünf Jahren wieder auf, während es bei den Unverpackt-Läden lediglich rund 30 Prozent seien.