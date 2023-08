Durch das Ausscheiden der Bio Development AG als Mitaktionär zum 1. Juni, befinden sich alle Aktien des Unternehmens wieder im Besitz der Familie Radau. Im Zuge dieser Neuausrichtung verantwortet Luca Radau die Abteilungen IT, Entwicklung & Service, Baumanagement, Facility Management sowie das interne Hilfe-Center. Zusätzlich wird er den Handel weiter operativ leiten. Luca Radau hat an der Alanus Hochschule, Bonn, BWL studiert und während seines Studiums Station bei Tegut und Ernsting‘s Family gemacht. Michael Radau zeigt sich zuversichtlich „Wir gucken in 50. Jahr unseres Bestehens gemeinsam mit wachsenden Umsätzen nach einem herausfordernden Jahr nach vorne.“