Daneben gibt es rund 80 Ausstellende, die den Besuchern abwechslungsreiche Einblicke in aktuelle Trends der Grillwelt geben wollen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Grillshows, Podiumsdiskussionen und Live-Musik runden das Open-Air-Event im Rothaus-Park ab.

„Es ist bereits die 26. Grillmeisterschaft, die wir ausrichten und wir freuen uns sehr, erstmals in Stuttgart zu sein.“ Das sagt Rainer Wörner, Geschäftsführer der German Barbecue Association (GBA). Die Jury besteht aus GBA-zertifizierten Juroren.

Die deutsche Grillmeisterschaft wird an den zwei Tagen in insgesamt sechs Gängen ausgetragen. Neben Fleischgerichten aus Huhn und Schweinebauch werden auch ein vegetarischer Gang oder ein Dessert im Mittelpunkt stehen. Die Grillteams können in einer Stärke von maximal zehn Personen teilnehmen. In diesem Jahr warten insgesamt mehr als 15.000 Euro Preisgelder und Sachgewinne auf die Sieger.