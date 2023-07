Unter dem Motto „Hol dir deine Portion Region.“ startet Aldi Süd ab dem 31. Juli eine Kampagne, die Erzeuger mit ihren regionalen Produkten im gesamten Aldi-Süd-Gebiet in den Mittelpunkt stellt.

Die Kampagne läuft rund sechs Wochen. Dabei werden Erzeuger mit ihren regionalen Produkten abgebildet. Je nach Region können Kunden somit unterschiedliche Gesichter aus ihrer Heimat entdecken.

Die Einzel- sowie Sammelmotive werden über sämtliche Kanäle gespielt, darunter OOH, OLV, Display, Print und Social Media. Werbemaßnahmen in Funk, am Point of Sale und im Handzettel ergänzen den Mediamix. Konzipiert wurde die Kampagne von der Agentur Zum goldenen Hirschen. PHD Germany war für die Mediaplanung zuständig und die Agentur Accenture Song verantwortete das Konzept und die Produktion im Bereich Social Media.