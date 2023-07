Der Vion-Standort Landshut bildet für die niederländisch-deutsche Unternehmensgruppe vor allem das regionale Geschäft in Südbayern ab. Geschäftsführer Franz Beringer hebt im Zusammenhang mit der Neuregelung die weiterhin kurzen Transportwege hervor. Über diese Standortfrage hinaus könnten die Erzeuger in Landshut eine „Infrastruktur mit den höchsten Standards in punkto Tierwohl, Betäubung und Schlachtqualität“ nutzen. Unter anderem profitiert laut Beringer die Interessengemeinschaft Bayerisches Strohschwein.