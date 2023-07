Der Bio-Händler aus dem hessischen Darmstadt ist damit eigenen Angaben zufolge der erste Einzelhändler bundesweit, der Ladestationen mit ausschließlich 100 Prozent zertifiziertem Ökostrom der EWS Schönau anbietet. Den Anfang hat der Alnatura Super Natur Markt in Stuttgart-Zuffenhausen gemacht, am Alnatura Markt in Frankfurt-Eckenheim wird demnächst eine Ladesäule aufgestellt. Weitere ausgewählte Alnatura Super Natur Märkte in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg werden folgen, insgesamt sind mehr als 100 Ladepunkte auf Alnatura Parkplätzen geplant.

Der Ökostrom von Ladegrün stammt laut Alnatura überwiegend aus Wind- und Wasserkraft sowie aus Solarenergie, die in Deutschland und Österreich erzeugt wird. Die Ladestationen mit Schnell­ladeanschlüssen können mit allen gängigen Ladekarten oder Giro- und Kreditkarten genutzt werden.