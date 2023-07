In diesem Jahr stieg Blask bei dem inhabergeführten Unternehmen mit Sitz in Buxtehude ein. Zuvor arbeitete sie als Director Global Business bei VieVital. Dieser Tätigkeit war die Abteilungsleitung Marketing CRM/Dialog bei Apollo Optik voran gegangen. Dort hatte Manuela Blask unter anderem den Relaunch des unternehmensweiten CRM sowie die Konzeption, Optimierung und Umsetzung von 360 Grad-Kommunikationskonzepten und Loyalitätsprogrammen verantwortet. In ihrer neuen Führungsposition will die Spezialistin für Multichannel-Marketing und Direktvertrieb vor allem die Markenbekanntheit des Unternehmens stärken und die Digitalstrategie weiter ausbauen.