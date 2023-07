Die Sparkassen-Finanzgruppe verknüpft das gesamte Kartenportfolio für Privat- und Firmenkunden mit Apple Pay oder der App „Mobiles Bezahlen“. Die Business Card und die Sparkassen-Card Plus Gewerblich (Debitkarte) sind ab sofort verfügbar.

Mehr als 440.000 Inhaber von Sparkassen-Geschäftskarten können somit ihre Business-Kreditkarte zu Apple Pay oder in die App „Mobiles Bezahlen“ (Android) hinzufügen. So bezahlen sie dann über iPhone, Apple Watch oder ihr Android-Smartphone per App. Jeder Kauf mit Apple Pay wird mit Face ID, Touch ID oder dem Passcode des Geräts sowie einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode authentifiziert.

Schon heute werden laut Unternehmen bei den Sparkassen immer mehr Transaktionen über mobile Zahlungslösungen abgewickelt. Mehr als jeder dritte Sparkassenkunde, der die Sparkassen-App nutze, bezahle auch mobil mit seinem Smartphone oder seiner Smartwatch.