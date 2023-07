Die „Pfabo“ – kurz für Pfandbox – bietet der Bio-Supermarkt in all seinen Märkten an. Das Mehrwegsystem wird für lose Waren in den Frischebereichen genutzt, um Verpackungen zu vermeiden. Die Boxen befinden sich beispielsweise an der Backtheke oder der Fleisch- und Wursttheke. Sie kosten 5 Euro Pfand, das nach Rückgabe wieder ausgezahlt wird. Die Idee zu Pfabo hatte ein gleichnamiges Start-up aus Wildau. Die Kooperation zwischen der Pfabo und Bio Company besteht seit 2021.

Die Auszeichnung dient laut Veranstaltern als Plattform für die Ökologie und Nachhaltigkeit der eigenen Firmenphilosophie sowie für beispielhafte private Initiativen. Initiiert hat den Umweltpreis die Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg von Berlin. Die Verleihung fand bereits zum zwölften Mal statt.