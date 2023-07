Starten soll das Logo nach Plänen von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) zunächst mit Schweinefleisch im Handel. Geplant ist ein System mit fünf Haltungskategorien während der Mast vom gesetzlichen Mindeststandard bis Bio. Die Ampel-Koalition hat bereits angekündigt, sie wolle das System auf Wurst und die Gastronomie in ausweiten. Ebenso sollten perspektivisch Sauen und Ferkel einbezogen werden. Seit längerem gibt es schon eine eigene Haltungskennzeichnung der großen Supermarktketten.



In der Länderkammer fand eine Ausschuss-Empfehlung keine Mehrheit, wonach das Gesetz in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag geschickt worden wäre. Dies hätte das Verfahren ausgebremst.