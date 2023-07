Tierwohl Nun ITW-zertifiziertes Kalbfleisch bei Kaufland

Kaufland bietet ab sofort in allen Filialen Kalbfleisch von Betrieben an, die nach der Initiative Tierwohl (ITW) zertifiziert sind und somit den Kriterien der Haltungsform-Stufe 2 entsprechen. Für die Kälber bedeutet das unter anderem mehr Platz in der Haltung.